Oggi ad Iglesias, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti uno studente ventenne del posto che sarebbe stato colto in fragranza di reato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il giovane, controllato insieme ad una ragazza diciannovenne sua concittadina, sarebbe stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana. Il successivo controllo domiciliare avrebbe permesso di rinvenire un chilo della medesima sostanza stupefacente, una bilancia elettronica di precisione e la somma di 850 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell'attività di spaccio.

Nel corso dell'operazione, la ragazza sarebbe stata trovata anche lei in possesso di un grammo di marijuana per cui è stata segnalata alla Prefettura di Cagliari in qualità di assuntrice di stupefacenti.

Il giovane è stato invece sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di essere tradotto presso il Tribunale di Cagliari dove è stato giudicato con rito direttissimo., nel corso del quale ha patteggiato una condanna a un anno e due mesi e una pena pecuniaria (poi sospesa) di 2.700 euro.