Nelle ultime settimane è andata particolarmente intensificandosi l’attività di intelligence operata dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio della regione volta ad intercettare le rotte attraverso le quali le sostanze stupefacenti vengono introdotte nell’isola: una analisi minuziosa delle numerose informazioni derivanti dalla quotidiana attività di controllo economico del territorio operata alla luce di una penetrante conoscenza delle dinamiche e degli indici di pericolosità che connotano il settore.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari hanno così individuato uno specifico target, un soggetto campano, classe 1956, residente in Piemonte che, sbarcato a Cagliari con la propria autovettura, si dirigeva verso la campagna cagliaritana.

Tenuto sotto osservazione, il bersaglio delle Fiamme Gialle li ha condotti nei pressi di un casolare isolato, ove ha posteggiato l’autovettura e cominciato a smontare i sedili posteriori e ad estrarre da una cavità una sorta di piccolo serbatoio.

Nel contempo, sopraggiungevano sul luogo, a bordo di un'altra autovettura, 3 soggetti (risultati poi essere 2 fratelli sardi, classi 1971 e 1969 ed un terzo soggetto, sempre isolano, classe 1954) cui il target, oggetto di prima osservazione da parte dei Finanzieri, consegnava alcuni involucri, oramai estratti dal citato serbatoio.

A quel punto, i militari intervenivano sulla scena, cristallizzando la situazione: rinvenivano 3 panetti, per un peso complessivo di1,5 kg, di eroina pura, destinata al mercato della tossicodipendenza di Cagliari, per un controvalore “su piazza” di circa 180mila euro(oltre 4.000 dosi).

Le successive attività di perquisizione del casolare hanno altresì permesso di rinvenire una pistola “scacciacani”. La sostanza stupefacente e le due autovetture sono state poste sotto sequestro, mentre i 4 trafficanti sono stati associati al carcere di Uta.

Questa operazione di servizio si pone all’interno del complesso dispositivo attuato dalla Guardia di Finanza di Cagliari mirato al contrasto del traffico, spaccio e diffusione delle sostanze stupefacenti.

Un’architettura intervenziale che impatta sul fenomeno a 360° gradi, interessando tutte le sue forme e dinamiche: dall’individuazione dei canali di entrata dello stupefacente sul territorio sardo – ambito nel quale le Fiamme Gialle hanno scoperto molteplici declinazioni, dal trasporto in elicottero all’occultamento in doppi fondi della carrozzeria delle auto, all’arrivo via mare – al controllo dei luoghi di aggregazione giovanile e delle strade delle movida nonché alla quotidiana attività di controllo economico del territorio mirata alla repressione dei traffici illeciti – attività, queste ultime, che dall’inizio dell’anno hanno condotto alla segnalazione all’Autorità Prefettizia di 339 assuntori, alla denuncia di 21 persone ed all’arresto di 15 soggetti.