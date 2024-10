Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, i funzionari dell’ Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Cagliari in servizio presso la Sezione distaccata dell’Aeroporto “Mario Mameli” di Elmas, con l’ausilio dei finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari, hanno sequestrato oltre 1 Kg di coralli dell’ordine “Scleractinia”, trasportati senza la prevista documentazione all’importazione.

I coralli, rientranti nel genere protetto dalla convenzione di Washington (C.I.T.E.S), sono stati rinvenuti all’interno del bagaglio di una cittadina italiana in arrivo dalla Polinesia, con scalo a Madrid. Per le violazioni accertate, gli operatori hanno provveduto a confiscare i beni protetti, oltre a far scattare una sanzione amministrativa