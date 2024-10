Nel corso della mattinata odierna, a Desulo, in località “Is Tancas”, il Questore di Nuoro ha disposto nell’ambito di un imponente dispositivo di ordine e sicurezza pubblica l’impiego di oltre cento uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri a supporto delle attività di eradicazione della peste suina africana poste in essere dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della R.A.S. e dell’ASL.

Le attività ispettive hanno interessato un allevamento abusivo in località “Ghili Ghili”, individuato come quello dal quale alcuni suini si allontanavano per raggiungere indisturbati il centro abitato.

Soppressi oltre 100 capi di bestiame, trovati in parte in un’area recintata ed altri allo stato brado.

Imponente la macchina amministrativa attivata con circa 40 dipendenti.

Tre i blocchi stradali attuati dalla Questura di Nuoro e dai vicini Commissariati di P.S., uno in località Tascusì, l’altro in località Gudditgorgiu e l’ultimo in località Ghili Ghili per isolare l’allevamento e consentire il regolare svolgimento delle operazioni sanitarie tuttora in corso.