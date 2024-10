Oltre a Nuoro, acqua non potabile in altri 10 paesi del Nuorese, tutti serviti dall'acquedotto di Janna 'e Ferru, nel lago di Olai. I Comuni coinvolti per il distretto di Nuoro sono Orgosolo e Mamoiada; per il distretto di Macomer: Sarule, Lodine, Gavoi, Orani, Oniferi, Orotelli, Ottana e Ollolai. Ma c'è anche il caso di Bolotana, da 26 giorni senza acqua potabile.

Il sindaco Francesco Manconi ha spiegato: "la Asl mi ha comunicato 26 giorni fa che i parametri dell'acqua non erano a norma, subito ho emanato l'ordinanza per vietare l'uso dell'acqua della rete. A oggi ancora nessuno mi ha spiegato cosa sta succedendo. Tutto ciò non è tollerabile -conclude Manconi - Abbanoa si deve far carico del problema. Se non lo farà sporgerò denuncia alla Procura della Repubblica per un problema di salute pubblica".

In serata è giunta anche la risposta di Abbanoa che spiega: "L'acqua è stata dichiarata non potabile soltanto a Nuoro e Oniferi. In tutti gli altri Comuni le ordinanze di non potabilità sono soltanto a scopo precauzionale. Il problema della torbidità è stato limitato e si attendono i risultati delle analisi di domani per ufficializzare il rientro nei parametri. A causare il problema è stata la necessità di alimentare il potabilizzatore di Janna 'e Ferru con l'acqua dell'invaso del Govossai a causa dei bassi livelli dell'invaso di Olai. L'acqua del Govossai, però, era eccessivamente torbida a causa del maltempo dei giorni passati".