Una programmazione delle risorse, che ammontano a oltre 7 milioni e 160 mila euro, e un costante monitoraggio degli interventi per il rilancio del mercato del lavoro in Ogliastra: è così che si rafforza l’azione del “Patto per l’Ogliastra” sotto la regia dell’assessorato del Lavoro e dell’Autorità di gestione dei fondi POR FSE.

Con il terzo incontro del Tavolo permanente, svoltosi oggi a Cagliari, è stato fatto il punto sugli strumenti avviati e su quelli attivabili nei prossimi mesi, a partire dalle priorità individuate dai rappresentanti della provincia e dalle potenzialità offerte dalle ultime rimodulazioni del POR FSE 2007-2013 e dalla nuova programmazione 2014-2020. Erano presenti al tavolo, coordinato dal Gabinetto dell’assessore del Lavoro, il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Franco Sabatini, il commissario della Provincia, Antonello Ghiani, l’Autorità di gestione del POR FSE, Eugenio Annichiarico, e i rappresentanti di Confindustria, CGIL CISL e UIL. “Con il Patto per l’Ogliastra – ha detto l’assessore Virginia Mura – si prosegue nella politica di concertazione e intervento mirato sui vari territori della Sardegna, partendo dalle specificità di ciascuno, dalle caratteristiche del tessuto produttivo, dalla situazione occupazionale, con un’attenta analisi dei punti di forza e di debolezza, per individuare le azioni ottimali e le risorse con cui attuarle”.

L’obiettivo è valorizzare le eccellenze: una linea condivisa e apprezzata da tutti i partecipanti al tavolo, in particolare dal presidente della Commissione Bilancio. Sabatini ha evidenziato le singole iniziative immediatamente attivabili nel prossimo trimestre, tra i quali sette corsi professionali, che comprendono i corsi per Operatori Socio Sanitari e quelli del catalogo Garanzia Giovani, che andranno a favore di 180 potenziali partecipanti. Le altre ricadute, a seguito dello stanziamento dei fondi POR FSE – ha precisato l’Autorità di gestione – riguarderanno l’auto-imprenditorialità, attraverso l’erogazione del Microcredito, per un importo di 4.360.800 euro, e i fondi PISL e POIC, calcolati per un importo complessivo di 2.800.000 euro. Sulla formazione professionale l’assessore Mura ha evidenziato “il lavoro di sinergia realizzato in questi mesi per favorire una perfetta convergenza tra l’offerta formativa e il fabbisogno di competenze espresse dalle imprese. Un lavoro che in Ogliastra sta dando i primi importanti risultati. Ecco perché – ha aggiunto l’esponente della Giunta Pigliaru – è indispensabile proseguire in questa direzione con il contributo e il coinvolgimento attivo di tutto il territorio”. Il prossimo incontro del Tavolo è previsto alla fine del primo trimestre 2015.