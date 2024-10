Nell’ambito dell’attività di controllo sulla coltivazione e commercializzazione di canapa sativa, quotidianamente espletata dalle Fiamme Gialle cagliaritane sul territorio della provincia, negli ultimi giorni sono stati eseguiti tre distinti interventi nel corso dei quali sono stati sequestrati oltre 67 chili di sostanza stupefacente e denunciati alla Procura 4 soggetti.

La normativa in materia consente alle aziende la produzione e commercializzazione di cannabis sativa - a basso contenuto di principio attivo THC – esclusivamente per la realizzazione di fibre per impieghi in bioedilizia, combustibile, o per la trasformazione in alimenti e cosmetici mentre la coltivazione per scopi farmaceutici è soggetta a rigorose restrizioni e limitazioni oltre a specifiche autorizzazioni.

In una prima circostanza, i Finanzieri, presso il deposito di una società di spedizioni del capoluogo, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno intercettato due pacchi, provenienti da società emiliane, contenenti 47 kg di infiorescenza di cannabis sativa, destinata ad una società agricola locale. L’azienda in questione, oltre a coltivare la canapa per fini florovivaistici, avrebbe commercializzato on-line e tramite distributori automatici anche l’inflorescenza "pura" di cannabis sativa ed altri suoi derivati, espressamente vietati per legge.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi avrebbero consentito il rinvenimento ed il sequestro di ulteriori 10 chili di infiorescenza, suddivisa in confezioni da 1, 2, 5, 10 e 30 grammi, già pronte per la vendita al pubblico, e la somma di 945 euro in banconote di vario taglio, frutto dell’illecita commercializzazione. I tre responsabili della società agricola sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Cagliari per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Presso un’attività di commercio al minuto, invece, i Finanzieri avrebbero appurato che la società in questione effettuava, attraverso la piattaforma di messaggistica Telegram, la cessione a terzi di infiorescenze di canapa attraverso un sistema di “asta”: nello specifico, dopo la prima fase nella quale si rendeva disponibile il prodotto da acquistare (tipologia/quantità/costo) e si indicava la durata dell’asta, una volta stabilito il vincitore della stessa, si sarebbe finalizzato l’acquisto con la spedizione del prodotto.

L’esame dei locali interni dell’azienda avrebbe consentito altresì di individuare infiorescenze ed oliricavati dalla lavorazione della cannabis sativa, nonché materiale per il confezionamento: quasi 9 kg di infiorescenze di marijuana e 8 flaconi di olio, un bilancino di precisione funzionante, 3 lattine utilizzate per occultare lo stupefacente e 200 bustine. Il predetto materiale pur essendo ottenuto dalla coltivazione della varietà di canapa sativa, di fatto non rientra tra i prodotti commercializzabili in quanto tali dall’apposita normativa in materia. I Finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro ed alla conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria del responsabile dell’attività.

Analoga circostanza sarebbe stata riscontrata dai militari presso un’altra attività economica del medesimo settore: stavolta la piattaforma virtuale sulla quale commercializzare i prodotti era Instagram, utilizzato come negozio virtuale in parallelo a quello fisico ubicato in una porzione della sede dell’azienda. Oltre un chilo e mezzo di infiorescenze di marijuana, 15,9 grammi di polline e 170 ml di olio sarebbero stati sequestrati in quanto non rientranti nelle categorie di prodotti per i quali è consentita la vendita. Anche il titolare di questa ultima attività è stato deferito alla locale Procura per il reato di spaccio.