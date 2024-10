Una piantagione di cannabis indica è stata scoperta nella serata di ieri, 12 ottobre, dagli agenti del commissariato di Siniscola in località "Fruncu e Oche".

640 piante erano sistemate in un'area di circa 500 metri quadrati, con una folta infiorescenza. Le piante erano già pronte per essere raccolte. Sul terreno erano inoltre già posti 100 chili di infiorescenza messa ad essiccare, solventi e concimi usati dai responsabili per migliorare la resa del prodotto.

La piantagione era irrigata con un complesso sistema che traeva acqua dalla rete idrica della zona. Alla vista della polizia, un uomo presente nel terreno si è dato alla fuga sparendo tra la vegetazione.

L.B., 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato oggi con l'accusa di coltivazione di sostanza stupefacente.

In questo momento si trova nella sua abitazione ai domiciliari, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.