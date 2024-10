Ancora droga e spaccio, stavolta a Mulinu Becciu, dove è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovanissimo 21enne pregiudicato, Alessandro Mulas, trovato nel suo appartamento di via del Tintoretto con oltre 6 chili tra cocaina, hashish e marijuana.

Il dirigente della Mobile, il dottor Roberto Pititto, ha illustrato il modus operandi degli uomini del gruppo Falchi, dediti ad un costante monitoraggio dello spacciatore.

In cella, a Uta, è dunque finito il giovanissimo pusher, mentre è stato posto sotto sequestro denaro (circa 3mila euro). Il personale della Polizia di Stato ha proceduto ad un controllo in strada all’altezza di via Fabio Filzi del Mulas che manifestava segni di insofferenza; un’accurata perquisizione consentiva di rinvenire all’interno di un suo borsello la somma di euro 2.995.

In considerazione dell’ingente somma di denaro rinvenuta, si estendeva la perquisizione presso la sua abitazione sita in via del Tintoretto che ha consentito di rinvenire nella camera da letto del ragazzo, all’interno di un contenitore porta biancheria: un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso netto di grammi 20,60; sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di grammi 497,75 suddivisa in 9 buste per sottovuoto sigillate ermeticamente, contenenti infiorescenze essiccate, 1 involucro in cellophane del tipo utilizzato per la conservazione delle sostanze sottovuoto contenente infiorescenze essiccate, per un peso di grammi 7,75; 4 panetti pressati di marijuana tritata del peso di circa 200 grammi cadauno per un peso totale di grammi 795,60;

1 panetto frammentato e pressato della medesima sostanza del peso di circa 200 grammi, contenuto in un involucro in cellophane del tipo per conservare gli alimenti sottovuoto, per un peso di grammi 204,25; ancora 7 buste di cellophane trasparente del tipo per conservare gli alimenti sottovuoto, di cui 6 contenenti ognuna 20 bustine in cellophane trasparente con chiusura ermetica con all’interno ciascuna infiorescenze essiccate, la settima contenente 18 bustine in cellophane trasparente con chiusura ermetica con all’interno ciascuna infiorescenze essiccate, per un peso totale di 254,10 grammi.

All’interno di un armadio, in una busta per la spesa veniva rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di grammi 4.282,75, suddivisa in 43 panetti del peso di circa 100 grammi cadauno, di cui tre sfusi ed i restanti 40 ancora confezionati in due buste trasparenti per sottovuoto. Venivano inoltre rinvenuti oggetti utili per il confezionamento della sostanza stupefacente, altro materiale attinente l’attività di spaccio.