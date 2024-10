Via da questa mattina a Cagliari alla festa degli alberi: entro la fine dell'anno saranno messe a dimora oltre tremila piantine tra il colle di San Michele e l'ex cava di Monte Urpinu. "L'evento - sottolinea Paola Piroddi, assessore alla cultura con la delega al verde pubblico - è attesissimo perché coinvolge, in particolare, le scuole cittadine con la preziosa collaborazione di Forestas e Legambiente.

I giardini scolastici saranno lo scenario naturale della piantumazione di oltre 400 nuovi e giovanissimi alberi che sostituiranno quelli ormai vecchi e talvolta cadenti, che come gli umani invecchiano, o andranno a rendere più verde la città, rinfoltendo anche il paesaggio urbano".

Le scuole cittadine coinvolte da nord a sud e da est a ovest, sono: Istituto Comprensivo Giusy Devinu, Scuola dell'Infanzia La Rotonda, in via Piero della Francesca; Scuola primaria Sergio Atzeni in via Dessì Deliperi, Scuola dell'Infanzia di via Zeffiro, Scuola primaria di via Caboni, Istituto via Stoccolma e altre ancora.

"Crediamo che le scuole debbano essere i giardini della città e per questo accogliamo l'iniziativa di dotare gli spazi verdi delle scuole, di nuove piante, affinché tutti i bambini e i ragazzi possano godere di spazi ameni con cui vivere la scuola, sia per la didattica che per le attività ludiche o laboratoriali" afferma Rita Dedola, assessora all'istruzione. Nei weekend di dicembre 20 cortili scolastici vedranno gli operai comunali e di Forestas "colorare" di verde i cortili scolastici con i volontari di Legambiente affiancati da alunni, docenti, consiglieri comunali. (Fonte Ansa Sardegna)