Nel pomeriggio di ieri, a Sassari, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta unitamente a quello della Sezione Volanti, hanno tratto in arresto un 27enne ed un 25enne, entrambi sassaresi e con precedenti di polizia.

I due, mentre transitavano a bordo, di un’auto in una via cittadina, alla vista dell’auto della polizia, hanno cercato di eludere un eventuale controllo da parte degli agenti, accelerando l’andatura dell’auto sulla quale viaggiavano.

Tale manovra ha insospettito l’equipaggio della pattuglia che li ha inseguiti e subito bloccati. Gli agenti hanno effettuato un controllo all’interno del veicolo rinvenendo un involucro in plastica, contenente oltre 200 grammi di marijuana, opportunamente occultato all’interno di un borsone.

Di seguito l’attività è proseguita con le perquisizioni delle abitazioni. All’interno di una delle case è stato rinvenuto ulteriore stupefacente, circa 20 grammi, oltre a diverso materiale per il confezionamento delle “dosi” ed un bilancino di precisione.

Dopo le formalità di rito, i due in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni, in attesa del procedimento di convalida, previsto per la mattinata odierna.