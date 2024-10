10mila 244 euro. Tanto è stato donato da Associazioni, comitati e cittadini di Cossoine per la lotta contro il Coronavirus.

“Vi siamo immensamente grati per il vostro prezioso e nobile gesto, che è anche espressione tangibile della bontà d'animo che vi caratterizza. Ci riempie di orgoglio e ci permette di poter pensare di fare anche un passetto un pochino più lungo”, queste le parole dei ragazzi della Consulta giovanile.

La cifra sarà destinata sia all’ospedale di Sassari che a quello di Ozieri.

“Vorremo che tutto ciò che è stato raccolto venga destinato a donne e uomini che lasciano le loro famiglie tutti i giorni esponendosi e rischiando, come se fosse per loro un abbraccio di gratitudine virtuale. Lo facciamo noi, come comunità, fieri di tutti i loro sforzi, affinché possano continuare a farlo con orgoglio e serenità e perché possano rientrare a casa loro e riabbracciare i loro figli e genitori il più presto possibile”, concludono dalla Consulta.