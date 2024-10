Una folla immensa e festante ha partecipato a Sassari alla tradizionale Discesa dei Candelieri. Sassari ha sciolto il suo voto ultrasecolare alla Madonna dell'Assunta che, secondo la credenza popolare, ha salvato la città dalle pestilenze.

Oltre 100mila persone, una città in festa, due ali di folla colorate e chiassose hanno fatto da cornice a un'edizione che ha segnato un ritardo record: uno dei "portatori" del gremio dei Calzolai, una delle undici antiche corporazioni professionali che custodiscono la tradizione della Faradda, ha avuto un malore che ha ritardato il programma. Il tradizionale brindisi a Palazzo di città è stato fatto alle 22.

All'uscita dal teatro Civico il sindaco Nicola Sanna è stato travolto dall'impietoso giudizio popolare per l'operato dell'amministrazione comunale: fischi, mugugni, contestazioni, ma anche applausi e incoraggiamenti rivolti al sindaco hanno caratterizzato il passaggio delle autorità. Il corteo della festha manna della città è giunto sino alla chiesa di Santa Maria di Bethlehem dove, a tarda notte, è stato rinnovato il voto religioso di un rito in grado di coniugare fede e tradizione in un evento unico e straordinario.