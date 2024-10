In Sardegna

E' finito nuovamente in manette A.M., il 36enne di Olmedo che qualche giorno fa era stato denunciato dai genitori per violenze familiari dopo che, ubriaco, li aveva picchiati con calci e pugni costringendo i due anziani a recarsi all'ospedale di Sassari per farsi medicare e chiedere aiuto ai carabinieri per placare l'escalation di violenza del figlio che ormai da mesi li maltrattava.