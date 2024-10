Anche quest'anno a Camposano torna il Palio Del Casale, l’avvincente corsa degli asinelli. L’eccellenza dei palii d’Italia si sfida per decretare il campione Nazionale.

L’evento è in programma per il 10 e l’11 maggio. In pista scenderanno il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, le Marche, il Lazio, la Campania, la Basilicata, l’Abruzzo, la Puglia, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna rappresentata dal Comune di Ollolai.

«Siamo carichi di entusiasmo e pronti a vincere il titolo nazionale - ha detto il presidente della Pro Loco di Ollolai Pierpaolo Soro -. Porteremo alto il nome della nostra Isola».