OLLOLAI TRIONFA A CAMPOSANO E VINCE IL PALIO DEL CASALE

La Sardegna conquista per il secondo anno consecutivo il Palio del Casale di Camposano, in provincia di Napoli, grazie alla determinazione e all’abilità del fantino di Ollolai Valentino Bussu.

"Dedico questa vittoria alla nostra Isola" dice entusiasta il campione sardo.

"Questo titolo ha un significato che va oltre la prova agonistica. La delegazione di Ollolai, ancora una volta, con tanta passione ed entusiasmo, ha partecipato al Palio del Casale con lo scopo di rappresentare l’intera Sardegna nel migliore dei modi e questo spirito positivo ha contribuito alla nostra vittoria".

Valentino Bussu in sella all’asinello CentoLire, fin dalla prima batteria si è imposto sugli avversari con stile ed eleganza nella corsa. La manifestazione, anche quest’anno, ha richiamato a Camposano circa quattro mila persone che hanno sostenuto i fantini in gara con un tifo da stadio. In pista sono scesi i rappresentanti del Piemonte, della Toscana, del Lazio, della Campania, della Basilicata, dell’Abruzzo, della Puglia, della Calabria, della Sardegna e perfino una delegazione della Croazia che ha conferito alla manifestazione un valore di portata europea.

Dopo le batterie iniziali, in finale sono arrivati i fantini della Sardegna, del Lazio, della Calabria e della Campania. Valentino Bussu ha indossato la casacca con raffigurati i quattro mori. Lo sprint finale è stato un tripudio di colori e di suoni, sugli spalti la delegazione sarda ha offerto uno spettacolo senza eguali.

"Siamo i campioni d’Europa" dice il presidente della Pro loco di Ollolai Pierpaolo Soro.

"Ringraniamo gli organizzatori del Palio di Camposano per l’ospitalità che ci hanno riservato anche quest’anno. Noi siamo felicissimi per il titolo che abbiamo conquistato. Ancora una volta portiamo alto il nome della Sardegna e lo facciamo con tanto orgoglio e identità. Da oggi ci prepariamo per organizzare un’edizione davvero speciale del Palio degli asinelli di Ollolai, in programma l’11 luglio prossimo. Trasmetteremo l’evento in diretta streaming su Sardegna Live e questo ci darà la possibilità di far conoscere il nostro Palio in tutto il mondo e di tenere uno stretto legame con i nostri emigrati".