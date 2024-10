Certe vite se ne vanno nel mese più dolce dell'anno, come il sorriso di Milena Bussu che si è spento per sempre in una sera di maggio. Aveva 44 anni ed era originaria di Ollolai e il suo corpo è stato trovato, privo di vita, nell'appartamento in cui viveva a Milano, dentro un contesto che si tinge di giallo. Che per gli inquirenti è comunque già risolto: cause naturali.

Una fine avvolta da tanti interrogativi e accompagnata da un'esistenza difficile e attanagliata da tragedie familiari che avevano minato la serenità di una donna protetta anche dalle cure di un'assistente sociale, la stessa che ha avvertito le forze dell'ordine, subito dopo aver fatto la dolorosa scoperta. Il fratello Giovanni e sua moglie hanno preso immediatamente il primo volo e si sono precipitati nel capoluogo lombardo. Al di là di una morte che apre diversi interrogativi, ci si interroga anche sulla sparizione di diversi oggetti di valore.

I MISTERI «Per motivi che nessuno riesce a spiegarci - dice il fratello Giovanni - dalla casa di Mirella è sparito il computer, la stampante, il televisore e le poltrone». Secondo le forze dell'ordine la morte di Mirella sarebbe avvenuta per cause naturali, ma gli oggetti che mancano lasciano la vicenda senza alcune spiegazioni. L'appartamento della donna, subito dopo la sua morte, non è stato sigillato dalle autorità competenti e in queste ore ci si chiede chi sia entrato e perché abbia sottratto i beni altrui. Le notizie che riguardano la vicenda non restituiscono un quadro completo di quanto possa essere avvenuto. Sembrerebbe che anche il giorno prima della morte la giovane donna avesse ricevuto la visita del servizio socio assistenziale e che nonostante il visibile dimagrimento, le sue condizioni non abbiano reso opportuna la necessità di un ricovero in strutture sanitarie.

L'ATTESA L'assessore di riferimento del Comune di Milano era all'oscuro di tutto e - si apprende da fonti meneghine - ha incaricato gli uffici competenti di far luce sul caso. Intanto, nella giornata di ieri è stata eseguita l'autopsia disposta dal magistrato. «Siamo in attesa dell'esito della perizia necroscopica - spiega Giovanni Bussu - già da questa sera o al massimo domani la salma di Mirella verrà riportata a Ollolai». Nel centro del Nuorese tutti ricordano il sorriso della donna e il dolore per la sua morte si manifesta nel silenzio che svuota le strade del centro dell'omonima Barbagia.