La festa di San Bartolomeo è una di quelle occasioni in cui la comunità di Ollolai si ritrova, tra fede e tradizione. Un'occasione che segna il rientro dei tanti emigrati, come Franco Columbu, 72 anni, culturista che ha conquistato i titoli di Mister Mondo, Mister Universo e Mister Olimpia, amico e collaboratore di Arnold Schwarzenegger. È tornato nei giorni scorsi in paese, accompagnato dalla figlia Maria, 18 anni, proprio per la festa che per i giovani di Ollolai segna il debutto nell'età adulta.



«La nostra comunità, per San Bartolomeo vive uno dei momenti di maggiore intensità - racconta il celebre culturista -. Ho voluto che mia figlia si unisse ai suoi coetanei di Ollolai per l'organizzazione dell'evento. Nei paesi della Sardegna è fondamentale mantenere un contatto con le tradizioni, con i riti del passato e con i ricordi che sanno di antico. Io voglio offrire il mio contributo». Maria, da Los Angeles alla Barbagia per rinsaldare il legame della famiglia con le tradizioni.



Come molti altri giovani, Franco Columbu lasciò il paese negli anni '60. L'amicizia con Arnold Schwarzenegger, conosciuto in Germania nel 1965 e non ancora star del firmamento mondiale, è uno dei punti fermi del suo percorso di vita, tanto che ha poi fatto da testimone di nozze all'attore. Columbu ha intrapreso la carriera di culturista e ha conquistato importanti risultati a livello mondiale. Negli Stati Uniti, dove si è trasferito nel 1969, lo considerano da sempre uno degli uomini più forti del mondo.



«Faccio rientro a Ollolai almeno una volta all'anno - racconta Columbu -. Ci tenevo che anche mia figlia potesse vivere questo momento di festa e indossasse per l'occasione l'abito tradizionale di Ollolai». Il soggiorno ollolaese di Columbu assume un significato particolare: le telecamere immortaleranno le immagini più belle della festa, che faranno parte del prossimo film dell'atleta.

Roberto Tangianu