Un’amicizia che dura da 50 anni quella tra Franco Columbu, 74 anni, culturista di Ollolai che ha conquistato i titoli di Mister Mondo, Mister Universo e Mister Olimpia, e Arnold Schwarzenegger, politico, attore e imprenditore californiano.

Per festeggiare dunque questo profondo legame, sabato, 29 agosto 2015, alle ore 17, presso la sala consiliare, si terrà un’apposita cerimonia organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Ollolai.

Nel corso dell’evento sarà consegnato un filmato inedito sulla vita di Franco Columbu e il video ufficiale di ringraziamento di Arnold Schwarzenegger.

Inoltre, durante la cerimonia interverranno Franco Columbu, il sindaco di Ollolai Efisio Arbau, il presidente della Pro Loco Pierpaolo Soro, il gruppo folk “Balladores” di Ollolai, il tenore “Sos Venales” di Ollolai, il tenore “Ospitone” di Ollolai, Maria Luisa Congiu, Ottavio Nieddu.

Come molti altri giovani, Columbu lasciò il paese negli anni '60. L'amicizia con Schwarzenegger, conosciuto in Germania nel 1965 e non ancora star del firmamento mondiale, è uno dei punti fermi del suo percorso di vita, tanto che ha poi fatto da testimone di nozze all'attore. Columbu ha intrapreso la carriera di culturista e ha conquistato importanti risultati a livello mondiale. Negli Stati Uniti, dove si è trasferito nel 1969, lo considerano da sempre uno degli uomini più forti del mondo.