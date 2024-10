La 20^ edizione de Il Palio degli Asinelli di Ollolai si è concluso confermandosi il grande evento dell'estate in Barbagia. L’attesa competizione, combattuta nel circuito cittadino di piazza Marconi, è andata in scena in notturna con una spettacolare festa di agonismo, musica e spettacolo che ha registrato ancora una volta uno straordinario successo di pubblico.

L’INTRATTENIMENTO - Presenti gli Sbandieratori e Musici di Borgo Moretta (Alba, Piemonte), i Tamburini e Trombettieri di Oristano e il gruppo musicale Dilliriana che hanno animato un evento già di per sé ricco di emozioni e fascino. Le voci di Roberto Tangianu e Tore Budroni, invece, hanno raccontato al pubblico ollolaese, e agli spettatori da casa, i momenti di un Palio che non ha deluso le aspettative.

GLI ORGANIZZATORI - La Pro Loco di Ollolai, guidata dal presidente Alessandro Daga, e il presidente dell'associazione Palio degli Asinelli di Ollolai, Pier Paolo Soro, in collaborazione con l'amministrazione comunale, sono stati capaci negli anni di definire un appuntamento che richiama in paese migliaia di visitatori e turisti da ogni parte dell'Isola e del mondo.

LA COMPETIZIONE - Dopo le quattro batterie di qualificazione e due false partenze nel corso della finale, il fantino Augusto Vargiolu ha portato a casa la prestigiosa vittoria in sella al somarello Django (Scuderia Salaris Sedilo) aggiudicandosi il montepremi di 2.500 euro; alle sue spalle, in sella a Pedro (Scuderia Bussu Ollolai), Valentino Bussu si aggiudica il premio in palio per il secondo posto, ovvero la somma di 800 euro; porta a casa 500 euro, invece, Maurizio Ruggiu in sella a Reberde (scuderia Salaris Sedilo) con il terzo posto.

Il rione di Laralai ha invece conservato il titolo di campione del Palu de sos Vihinados grazie alla vittoria di Vittore Bussu.

Appuntamento al prossimo anno, dunque, per una nuova edizione ricca di sorprese.