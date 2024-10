“Franco Columbu è un ambasciatore di Ollolai in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di lui e della sua amicizia fraterna con Arnold Schwarzenegger”.

Il presidente della Pro loco di Ollolai, Pierpaolo Soro, ha accolto con grande entusiasmo il post pubblicato su facebook dal celebre attore e politico carliforniano che pubblicamente ha festeggiato e brindato per quel rapporto nato 49 anni fa.

“Siamo pronti a organizzare in Barbagia la grande festa per quel rapporto che l’anno prossimo varcherà la soglia del secolo – dice il presidente Soro -. Abbiamo intenzione di impegnarci per dar vita a un grande evento. La nostra proposta è quella di conferire ad Arnold Schwarzenegger, in occasione dei festeggiamenti, la cittadinanza onoraria di Ollolai per sigillare il rapporto d’amicizia con Franco”.

Anche l’Associazione ollolaese Divergenze, guidata da Antonello Guiso, è pronta ad assegnare a Franco Columbu il premio che rappresenta il “grazie” di tutta la comunità per aver dato lustro a Ollolai.

Franco Columbu, 73 anni, è il culturista barbaricino che ha conquistato i titoli di Mister Mondo, Mister Universo e Mister Olimpia, amico fraterno e collaboratore di Arnold Schwarzenegger.

Come molti altri giovani, Columbu lasciò il paese negli anni '60. L'amicizia con Schwarzenegger, conosciuto in Germania nel 1965 e non ancora star del firmamento mondiale, è uno dei punti fermi del suo percorso di vita, tanto che ha poi fatto da testimone di nozze all'attore. Columbu ha intrapreso la carriera di culturista e ha conquistato importanti risultati a livello mondiale. Negli Stati Uniti, dove si è trasferito nel 1969, lo considerano da sempre uno degli uomini più forti del mondo.

“Schwarzenegger - racconta Pierpaolo Soro - è stato a Ollolai agli inizi degli anni ’80 in occasione del matrimonio della sorella di Franco. Sarebbe per noi un immenso piacere accogliere e ospitare ancora una volta il grande mito californiano”.