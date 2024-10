Il Comune di Ollolai ha annullato l’appuntamento con Autunno in Barbagia in programma per il 19, 20 e 21 settembre.

«Sono sopraggiunti dei problemi organizzativi improvvisi che non potevano essere superati - spiega il sindaco Marco Columbu -. Abbiamo chiesto alla Camera di Commercio di Nuoro e all’Aspen di rinviare l’evento al mese di novembre, ma se non dovesse essere possibile trovare un’alternativa alla data in programma siamo pronti a rinunciare in via definitiva. La difficoltà maggiore è legata al coinvolgimento del mondo associativo e degli operatori economici, la cui partecipazione è determinante per la riuscita della manifestazione».

Il presidente della Pro Loco di Ollolai, Pier Paolo Soro, rivolge un appello a Vincenzo Cannas, presidente dell’Aspen.

«Nelle date stabilite la nostra comunità è coinvolta in due matrimoni. Nei paesi piccoli come i nostri gli eventi di questo tipo coinvolgono tutti ed è per questo motivo che chiediamo che la tappa di Cortes Apertas a Ollolai venga rinviata al mese di novembre, magari dal 21 al 23. Il nostro unico interesse è quello di garantire l’accoglienza e l’ospitalità necessarie a turisti e visitatori così come abbiamo sempre fatto in queste occasioni».