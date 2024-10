Luis Airton Oliveira Barroso, noto a tutti come Lulù Oliveira, ex giocatore del Cagliari, è stato denunciato per stalking dalla moglie da cui si è separato. Il giocatore 44 enne di origini brasiliane dovrà, dunque, comparire il 29 gennaio 2014 davanti al giudice del Tribunale per rispondere dell'accusa di stalking mossa proprio dalla ex moglie.