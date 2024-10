Biologia, Geologia, Meteorologia, Paleontologia, Fisiologia. Con queste e altre discipline si sono confrontati studentesse e studenti finalisti della XV edizione delle Olimpiadi delle Scienze Naturali e Giochi delle Scienze Sperimentali.



Le fasi d’istituto e regionali si sono svolte in tutta Italia nel corso dell’anno scolastico. Dal 12 al 14 maggio, 146 ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di II grado e 28 dalle secondarie di I grado si sono riuniti presso il Liceo scientifico “Enrico Medi” di Senigallia (AN) per affrontare la fase nazionale, in tre giorni di impegno e divertimento. Gli aspetti organizzativi della manifestazione sono stati curati dall’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN).



Tra i vincitori per la categoria Biennio spicca la medaglia d’argento a Elio Moreau del Liceo scientifico “Pacinotti” di Cagliari, mentre per la categoria Triennio Biologia la stessa medaglia è stata aggiudicata da Marco Adriano Magno, sempre del Liceo “Pacinotti”.

Elio Moreau, insisme a Samuele Rosso, Riccardo Bernardini e Gabriele Quaranta sono membri di diritto della squadra italiana alle Olimpiadi internazionali di Scienze della Terra (IESO) che si svolgeranno a Nizza alla fine di agosto.

Marco Adriano Magno sarà, invece, protagonista con Mariastella Cascone, Jacopo Del Deo e Luca Fusar Bassini della squadra italiana alle Olimpiadi internazionali di Biologia (IBO) che si svolgeranno in Inghilterra alla fine di luglio.