"La scelta della Sardegna come una delle sedi di gara sarebbe un valore aggiunto per la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi del 2024.

Con le sue potenzialità la nostra isola ha tutti i numeri per essere un centro di eventi sportivi e mediatici di rilevanza internazionale. Da parte nostra abbiamo ben chiara l'importanza di questa opportunità, che accenderebbe sulla Sardegna i riflettori di tutto il mondo. Siamo pronti a metterci in gioco e fare la nostra parte per sostenere questo percorso e prepararci al meglio."

Così il presidente Francesco Pigliaru, dopo l'annunciao del premier Matteo Renzi riguardo la candidatura dell'Italia alle Olimpiadi 2024 che potrebbe coinvolgere oltre a Roma anche la Sardegna.