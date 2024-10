In Sardegna

L'allarme è stato lanciato intorno all'una di notte da un gruppo di speleologi che si trovavano nella grotta di Su Entu a Oliena. Un loro compagno, durante l'escursione, è scivolato in un precipizio dopo un volo di circa 20 metri. La vittima è Luigi Mereu, 32enne nuorese. Per lui non c'è stato nulla fare, l'uomo è morto sul colpo.