Brutto incidente sulla Strada Provinciale 46 a Oliena, in prossimità del ponte di Oloè. Intorno alle 13:40 due auto si sono scontrate frontalmente.

La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta sul posto ha provveduto a liberare le due persone rimaste incastrate tra le lamiere per poi consegnarle alle cure del personale del 118. Anche altre due persone sono rimaste ferite. Una donna risulta essere in gravi condizioni. Sul posto l’elisoccorso e quattro ambulanze per il trasferimento delle persone coinvolte al San Francesco di Nuoro. La strada è stata a lungo chiusa per le operazioni di soccorso. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito.