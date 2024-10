I numeri giunti dall'Ats ad Oliena parlano di 51 casi di positività nel paese. La comunicazione è arrivata dopo settimane dall'ultima volta, quando il numero dei contagi destava non poca preoccupazione. Lo ha fatto sapere il sindaco Bastiano Congiu, tramite una nota ai cittadini condivisa su Facebook sabato scorso, 19 dicembre.

"Cari concittadini - si legge -, dopo un lungo periodo di silenzio sul numero dei positivi al coronavirus nel nostro paese, siamo nuovamente in grado di fornire dati certi reperiti con non poche difficoltà, ed in seguito alle continue sollecitazioni rivolte ad Ats. Le comunicazioni ufficiali infatti si erano improvvisamente interrotte il 3 dicembre scorso e da allora nessun caso era stato segnalato fino alla data odierna. Siamo ancora in attesa che venga attivata la piattaforma con la quale noi Sindaci potremo accedere direttamente ai dati del Servizio Igiene Pubblica, in modo che questi problemi possano essere finalmente superati una volta per tutte".

"Alla data odierna, quindi - prosegue -, siamo a conoscenza della presenza di 51 soggetti ancora positivi, che è decisamente un numero notevolmente più basso rispetto ai 259 del 14 novembre scorso, data in cui si decise di prendere quella sofferta decisione di imporre drastiche misure di chiusura nel nostro paese. In questo momento possiamo dire quindi che la situazione appare in netto miglioramento, ed anche i risultati degli ultimi tamponi eseguiti su una classe delle scuole primarie hanno dato esito negativo".

"In questi giorni - spiega - stiamo mettendo appunto una collaborazione con l'Aso per poter eseguire a studenti e lavoratori, su base volontaria, il tampone rapido naso-faringeo, al loro rientro in paese per le festività natalizie. Inoltre abbiamo già acquistato altri 700 tamponi, da utilizzare per uno screening su tutti gli studenti, insegnanti e personale dell'Istituto Comprensivo Scolastico, da fare subito dopo le vacanze, prima della ripresa dell'attività didattica. La riduzione del numero di positivi è sicuramente una bella notizia, ma non deve certamente spingerci ad abbassare la guardia".

"Per cui l'invito è sempre ad avere comportamenti seri e responsabili, non dimenticandoci quanto è successo un mese fa, quando il numero dei contagi è salito molto velocemente, con gli innumerevoli problemi che molti di noi hanno potuto riscontrare direttamente. Altro aspetto da tenere a mente - conclude - è la situazione sanitaria della provincia di Nuoro che è ancora molto critica e le conseguenze, come sappiamo, per molte persone si sono poi rivelate drammatiche".