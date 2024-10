La casa di comunità di Oliena sarà strategica per potenziare la medicina di prossimità aziendale. Questa mattina, presenti il Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro, Paolo Cannas, il Direttore Sanitario, Serafino Ponti, e il sindaco Sebastiano Antioco Congiu, è stato effettuato un sopralluogo per verificare lo stato d’avanzamento dei lavori per la realizzazione della Casa della Comunità.

Il Direttore Generale Cannas esprime grande soddisfazione per l’imminente conclusione dei lavori della casa di Comunità di Oliena che andrà ad aggiungersi ad altri interventi previsti nel territorio barbaricino necessari per il completamento della rete delle case di comunità, previste dal DM 77.

«Quello di Oliena – prosegue Paolo Cannas - è un progetto ambizioso: la Casa della Comunità prevede un modello di intervento multidisciplinare, dove opereranno equipe multi - professionali composte da specialisti ambulatoriali, infermieri di comunità ed altre specialità. Saranno accentrate in un unico stabile tutte le attività sanitarie e socio-sanitarie (incluso il punto prelievi)». Daremo inoltre la possibilità ai nuovi medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, che sceglieranno Oliena, di usufruire di confortevoli ambulatori dotati di moderna tecnologia messa a disposizione della ASL gratuitamente».

Inoltre la struttura verrà equipaggiata con le attrezzature medicali e di diagnostica per inserirla nel Sistema Sanitario Provinciale di telemedicina e tele assistenza punto centrale della strategia di medicina di prossimità territoriale. Sarà al servizio dei cittadini del popoloso centro barbaricino, ma anche del comprensorio, così come previsto dal decreto ministeriale.

Anche il Sindaco di Oliena, Sebastiano Antioco Congiu, riconosce che «il dialogo e la collaborazione tra enti locali e azienda socio sanitaria possono portare ad ottenere risultati concreti a vantaggio degli abitanti del territorio». Ringrazia quindi la Direzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale di Nuoro, «per aver dato risposte concrete alle tante richieste di sostegno inoltrate da questa amministrazione comunale, con l’auspicio che vi sia continuità nel portare avanti in modo efficace il grande lavoro di riorganizzazione dell'intera ASL di Nuoro».