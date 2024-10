“Ringrazio i genitori di Thomas, che malgrado questo dolore atroce hanno perdonato. Questa è la prova più difficile”. Sono queste le parole del vescovo di Nuoro Monsignor Mosè Marcia pronunciate ieri nel corso della celebrazione dei funerali del 26 enne di Oliena vittima dell'agguato di venerdì notte alla periferia del paese. Il padre e la mamma del giovane avrebbero dunque perdonato l’assassino del figlio. In una chiesa gremita il vescovo si è rivolto anche al killer: “Il sangue che hai sparso sarà il tuo incubo. Paradossalmente con il tuo gesto hai spezzato una vita ma questo sacrificio non è stato del tutto vano in quanto altre esistenze ora sorridono per la generosità che Thomas ha mostrato di avere in vita manifestando la volontà di donare i suoi organi”.