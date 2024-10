“Siamo oltre l’emergenza perché la situazione è completamente fuori controllo. Mai come quest’anno le risposte della Regione per far fronte all’epidemia della lingua blu sono state inefficaci e in ritardo.”

Queste le dichiarazioni delll’assessore all’agricoltura e allevamento del Comune di Oliena, Valentino Carta.

“Come Comune possiamo dire che abbiamo la netta impressione che si stia andando verso una situazione di gravissimo pericolo anche per quanto riguarda i cittadini: sono ormai tantissimi i ritrovamenti di carcasse in avanzato stato di decomposizione di pecore malate morte lontano dagli ovili che portano ad un innalzamento del livello di preoccupazione per quanto riguarda la salute pubblica. E c’è poi l’indiscutibile aggravamento della crisi fra gli allevatori che oltre a vedere morire le proprie pecore e a non poter mobilitare le bestie per la vendita, si ritrovano a dover vaccinare quelle ancora sane che se gravide rischiano di abortire".

Purtroppo - prosegue Carta -, al di là delle polemiche, si deve registrare ancora una volta l’assoluta mancanza di collaborazione con la Regione, che lascia i Comuni completamente soli, non coinvolgendoli se non quando troppo tardi nel vano tentativo di dividere con le istituzioni locali responsabilità tutte sue".