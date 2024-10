Come da tradizione e a testimonianza di una fede antichissima e radicata per il martire, ogni anno a Oliena i trentenni diventano gli organizzatori indiscussi della solennità per eccellenza dell’intera comunità, la festa di San Lussorio.

È cosi che per rendere omaggio al Santo, i ragazzi della Leva 1989, lavorano da mesi per garantire ai compaesani e a tutto il pubblico, che di anno in anno si riconferma sempre più numeroso, un ricco e coinvolgente programma.

“Il nostro impegno è rivolto a pianificare una programmazione da destinarsi a tutte le fasce di età e che renda complice e possa soddisfare le passioni e le aspettative di tutti, – ci raccontano i Presidenti, Luigi Massaiu e Piergianni Corbe – cogliamo l’occasione per ringraziare tutta la Leva, grande macchina organizzativa che si è adoperata fattivamente e con dedizione per l’ottima preparazione dei festeggiamenti”.

Per la grande kermesse si susseguirà , dal 18 al 23 agosto, una suggestiva combinazione di appuntamenti e spettacoli che prenderà il via domenica 18 agostocon il consueto Palio dei Vicinati, proseguirà nei giorni successivi con :

· il Tributo a Rino Gaetano, The showzer live e discoteca con Cristian Marchi_ lunedi 19 agosto ore 22;

· la gara di poesia estemporanea con i poeti Fele, Scanu e Ladu accompagnati dal tenore di Oliena_ martedi 20 agosto ore 22.00;

· la Processione religiosa accompagnata dai costumi tradizionali e dai cavalieri _ mercoledi 21 agosto ore 18.30;

· la serata folkloristica presentata da MariaLuisa Congiu cui prenderanno parte il gruppo Battos Moros di Oliena, Figulinas di Florinas, Montanaru di Desulo, Città di Ossi, Tiscali di Dorgali e i Tenores Populu Sardu di Oliena, Santa Rughe di Oniferi, Gennargentu di Fonni, Santa Sarbana di Silanus, Nunnale di Orune, Predu Muchera di Oliena _ mercoledi 21 agosto ore 22.00;

· i Canti a chitarra logudoresi con Giuseppe Massaiu,Gianni Denanni, Giovanni Magrini, Marco Sias accompagnati da Nicola Saba (chitarra) e Alberto Caddeo (Fisarmonica)_ giovedi 22 agosto ore 22.00, Piazza Santa Maria;

· Alex Britti in concerto (Ingresso libero) venerdi 23 agosto, C.o Arena Corrasi.

Il programma completo è consultabile nella locandina dell’evento.