“Qualche giorno fa è stata approvata dalla Giunta Comunale un’importante Delibera, relativa al piano assunzionale, che riteniamo possa dare una forte impronta al futuro del nostro Comune. Benché negli anni scorsi fossero in forza al Comune 35 dipendenti, con il Corpo di Polizia Municipale che superava i 9 vigili, alla data del 1° gennaio 2019 il numero si era drasticamente ridotto ad appena 22 impiegati, nonostante la dotazione organica negli anni passati prevedesse ben 52 posti”.

È quanto fanno sapere dal Comune di Oliena che spiega: “Tale situazione era purtroppo cristallizzata in quanto la legislazione vigente non permetteva di recuperare il personale perso da troppo tempo. Nel primo periodo di legislatura abbiamo solo potuto evitare il peggioramento della situazione stoppando, seppure a malincuore, alcune altre richieste di mobilità pervenute nel tempo. Avendo una grande responsabilità nei confronti dei cittadini non potevamo permettere che continuasse il dissanguamento dell’organico. Sfruttando alcuni provvedimenti del Governo in carica, ed in particolare il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, abbiamo finalmente dato una svolta alla situazione: riusciremo ad incrementare l’organico comunale di ben 6 unità”.

Entro l’anno potranno essere assunti Un Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1), un Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D1), due Istruttori Tecnici (cat. C1) e due Vigili (cat. C1).

“Si tratta di ben sei importanti innesti ai quali si aggiungono la trasformazione di un part time 50% a full time (categoria D) e di un part time 88% a full time (sempre cat. D). In parallelo a questo percorso per assunzioni in pianta stabile, hanno appena preso servizio a tempo determinato, due vigili che daranno un importante supporto alla Polizia Municipale durante tutta l’estate”, spiega la Giunta comunale.

“È la più importante operazione di “reclutamento” messa in piedi ad Oliena da più di dieci anni a questa parte. Il nostro auspicio è che questo importante risultato possa rendere più efficiente la macchina amministrativa comunale, i cui uffici negli ultimi anni sono stati messi davvero a dura prova dalla pesante carenza di personale, con gravi ripercussioni sui servizi ai cittadini di Oliena. Continuiamo a lavorare e fare le nostre scelte in base alle esigenze dell’Ente e dell'intera comunità, nel pieno rispetto delle norme così come sempre abbiamo fatto”, concludono.