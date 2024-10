Attentato incendiario contro l'assessore all'Ambiente del comune di Oliena Valentino Carta: la sua auto una Toyota Corolla, parcheggiata sotto casa all'incrocio tra via Ippolito Nievo e via Borrotzu, è stata incendiata giovedì intorno alle 23, ma si è avuta notizia solo oggi.

Del fatto si è accorto subito un vicino che lo ha avvisato, ma quando l'assessore è uscito le fiamme avevano già lambito il motore dell'auto e provocato ingenti danni al veicolo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro e i carabinieri della stazione di Oliena che ora indagano sull'episodio.

"Sono molto demoralizzato - dice Carta - un atto del genere ti fa riflettere e io sto persino pensando di mollare: quando ti accorgi che tu lavori tanto come amministratore per il bene della tua comunità e ti fanno un'azione del genere, le riflessioni sono davvero amare. Sembra quasi - prosegue l'assessore - che gli amministratori nei nostri paesi debbano mettere nel conto anche gli attentati. Purtroppo - sottolinea l'assessore - siamo diventati esattori riconoscibili dai cittadini e siamo l'unico rifugio per disperati che cercano lavoro. Un compito davvero ingrato - ammette Carta - che espone a rischi. La cosa che mi rincuora è la solidarietà che sto ricevendo in queste ore da parte di tanti colleghi amministratori. Ma ora devo riflettere se continuare o no. Martedì quando riprenderà l'attività amministrativa farò le mie valutazioni a voce alta insieme agli altri colleghi e prenderò una decisione".