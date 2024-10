Nel pomeriggio di ieri ha travolto due ciclisti che si stavano allenando sulla strada provinciale vicino a Loiri Porto San Paolo, poi si è dato alla fuga.

Rintracciato dai carabinieri dopo poche ore, un 36enne di Loiri, operatore ecologico, è stato arrestato con l'accusa di omissione di soccorso e lesioni colpose. Inoltre, dai controlli successivi è risultato positivo all'etilometro, come già gli era successo nel 2009 quando gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.

I due ciclisti travolti, che si allenavano insieme ad altri tre compagni, sono stati soccorsi dal personale del 118 e poi trasferiti in ambulanza all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Il più grave, un 22enne, è stato ricoverato con diversi traumi e una ferita alla gamba. Brandano si trova ora agli arresti domiciliari.