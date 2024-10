A seguito di una operazione antidroga avviata dalla Guardia di finanza di Olbia, un 26enne rumeno è finito in manette.

I militari, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, hanno arrestato il giovane, che vive e lavora da tempo in Gallura come manutentore e giardiniere, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il 26enne durante i controlli sarebbe stato trovato in possesso di mezzo chilo di marijuana. Le indagini sono condotte dal sostituto procuratore di Tempio, Mauro Lavra.

Stando alla ricostruzione delle Fiamme Gialle, nel cellulare dell'accusato sono stati trovati messaggi che provano i contatti con persone in procinto di acquistare la marijuana.

Il ragazzo, difeso dall'avvocato Luca Tamponi, dopo l'udienza di convalida è stato rimesso in libertà.