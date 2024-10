I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, impegnati in una serie di attività e controllo delle aree colpite dalla calamità della scorsa settimana, ieri sera, hanno denunciato per ricettazione una donna nomade domiciliata presso il campo nomadi di Olbia poiché sarebbe stata trovata in possesso di una moto rubata un mese fa.

La KTM Freeride di proprietà di turisti tedeschi, era stata rubata nei parcheggi del centro commerciale Auchan di Olbia.

La coppia di turisti tedeschi, rintracciati telefonicamente in Germania e soddisfatti per l’insperato recupero, sono rimasti sorpresi per come i Carabinieri, già ampiamente impegnati nel contribuire alla gestione del dopo alluvione, non trascurino comunque l’ordinaria attività di controllo del territorio.