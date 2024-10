A seguito di un’importante operazione antidroga, condotta congiuntamente da Reparto Territoriale CC di Olbia e Squadra Mobile di Sassari, sono state arrestate 5 persone per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti aggravato dalle ingenti quantità.

Il valore di mercato della droga sequestrata è di circa quattro milioni.

In particolare, l’operazione antidroga denominata “Molo Est” ha portato, questa mattina, al fermo Eugert Bici, nato in Albania il 22.11.1984, residente a Golfo Aranci e di fatto domiciliato a Olbia, Elis Pisha, nato in Albania il 11.04.1986, residente ad Olbia via Talenti 98 di fatto domiciliato a Telti, e Simone Canu, 25enne nato ad Olbia. I provvedimenti sono stati eseguiti in data odierna dalla Sezione Narcotici della Squadra Mobile dei Sassari e dal Reparto Territoriale CC di Olbia, a seguito dell’arresto effettuato il giorno 17 febbraio scorso di Bejko Durim e Bejko Silvana, che a bordo del loro autoveicolo, Nissan Datsun, trasportavano 8,6 KG di cocaina e 9,5 KG di eroina.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari odierne, sono stati rinvenuti e sequestrati: ulteriori 50 g. circa di cocaina; una pistola beretta, completa di caricatore e colpi; circa 20.000 € in contanti, suddivise in banconote di varo taglio; due ricetrasmittenti; un martello pneumatico e delle “forme” in legno per il confezionamento di panetti di droga; due autovetture in uso ai fermati.

Al termine delle operazioni di rito, gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’AG procedente, che ne ha disposto l’accompagnamento presso la Casa Circondariale di Tempio Pausania.