ll giudice del Tribunale dei minori di Sassari ha convalidato l'arresto del sedicenne di Alà dei Sardi che la notte tra il 15 e 16 agosto a Olbia ha accoltellato Francesco Xodo, turista diciottenne di Torino.

Accusato di tentato omicidio, il giovane, che per bocca dei legali si è detto pentito e ha chiesto scusa, ha reso dichiarazioni spontanee. Intanto le condizioni di Xodo, raggiunto da tre fendenti al petto e ricoverato nell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, sembrano in leggero miglioramento, anche se i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

L'episodio è accaduto all'esterno della discoteca Villa Pascià, anche se, come è emerso dalle testimonianze, il primo contatto tra i due pare sia avvenuto dentro il locale. All'origine di tutto, degli apprezzamenti che un amico del sedicenne avrebbe fatto su una ragazza.

Mandati via dal locale, i contendenti si sono ritrovati nel parcheggio della discoteca, dove è continuata la discussione. All'improvviso il minore avrebbe impugnato un coltello, con cui ha colpito Xodo per tre volte al torace. Mentre il malcapitato veniva soccorso, la polizia ha rintracciato e arrestato l'accoltellatore.