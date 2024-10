Ieri, in tarda mattinata, ad Olbia, i carabinieri della Sezione Radiomobile, in esecuzione di un’ordinanza di sottoposizione a misure emessa dal Tribunale dei minori di Sassari, hanno rintracciato e sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa un 16enne olbiese e alla misura cautelare delle prescrizioni per tentata rapina aggravata in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 17enne.

I due, lo scorso 14 febbraio, si sarebbero resi responsabili di una tentata rapina nel centro storico della cittadina, ai danni di un minore, al quale avrebbero tentato di sottrarre la bicicletta, minacciandolo con un coltello.

Si sarebbero poi dati alla fuga senza portare a termine il proposito criminoso.