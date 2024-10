L'Anas comunica che dalle ore 22 e 30 di lunedì 6 e fino alle ore 7:00 di sabato 11 ottobre 2014 nella fascia oraria compresa tra le 22 e 30 e le 7 e 30 del giorno successivo, sarà istituito il senso unico alternato dal km 323,110 al km 323,320 e dal km 325,040 al km 325,110 sulla strada statale 125 ''Orientale Sarda'', nel territorio comunale di Olbia, in provincia di Olbia-Tempio Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di consolidamento del corpo stradale e delle scarpate danneggiate, nonché per il ripristino delle opere di regimentazione idraulica.