Si è conclusa la 12° Edizione del “Palio della Stella” che si svolge a Olbia in concomitanza dei festeggiamenti in onore di San Simplicio, Patrono della città e della Gallura.

Partecipano, come da regolamento, i 26 comuni della Provincia Olbia – Tempio, con l’intento di animare uno spettacolo equestre che raduna migliaia di appassionati. Il portacolori di ciascun paese deve centrare la stella, sul cavallo in corsa, nel minor tempo possibile: il vincitore, oltre ad un premio in danari, garantisce al comune che rappresenta di “ospitare” il Gonfalone per un anno intero.

L’edizione 2013 è stata vinta da SEBASTIANO PANU, che ha indossato i colori di TELTI, centrando due stelle in un tempo netto di 08,92. Il suo cavallo, Sirio, è un puro sangue inglese di 6 anni.

Altre due stelle centrate da Alessandro Pisciottu per LOIRI PORTO SAN PAOLO.

Con una stella ciascuno, ma con tempi realizzati differenti, si sono classificati rispettivamente in terza e quarta posizione Giacomo Brinchia per CALANGIANUS e Mauro Casu per TEMPIO PAUSANIA.

La manifestazione ha vissuto momenti di rara bellezza durante l’esibizione delle Pariglie di ORISTANO, ORUNE, PATTADA e SANT’ANDREA FRIUS.

La scorsa Edizione era stata vinta da Gianni Cassitta, portacolori del Comune di Sant’Antonio di Gallura.

Il “Palio della Stella” è organizzato dal Comitato di San Simplicio, presieduto da Lucio Petta, in collaborazione con l’Associazione “Lu Juali” di Luogosanto (presidente Giuseppe Murrali).

L’evento fortemente sostenuto dalla Provincia Olbia Tempio (presente l’avvocato Pietro Carzedda, in rappresentanza dell’Ente gallurese) e dal Comune di Olbia (sindaco Gianni Giovannelli).

Il PALIO DELLA STELLA sarà interamente trasmesso da SARDEGNA UNO TV GIOVEDÌ 23 MAGGIO ALLE ORE 21.00, con la conduzione di GIULIANO MARONGIU e la collaborazione di SALVATORE ATZENA.

