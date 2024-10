Uno studente di 15 anni dell'istituto Tecnico Panedda di Olbia è arrivato in classe con una pistola giocattolo con la quale ha sparato alcuni colpi, proiettili di gomma, che hanno raggiunto ad un polso e ad una gamba una compagna di 14 anni che ha avvertito professoressa e preside e che è stata accompagnata al pronto soccorso: due giorni di cure.

Ma l'atto di bullismo del ragazzo è stato stigmatizzato dalla scuola che lo ha sospeso 10 giorni. Mentre la famiglia della studentessa ha deciso di perdonarlo e di non sporgere denuncia. Anzi, il padre, saputo che lo sparatore ama la meccanica, lo ha invitato ad andare nella sua officina per imparare il mestiere. La vicenda è accaduta ieri mattina nell'istituto superiore fra la prima e la seconda ora di lezione.

La studentessa, non sopportando il comportamento da bullo del compagno che poco prima le aveva sparato i gommini, ha quindi chiesto l'intervento della professoressa, poi del dirigente scolastico ed ha avvisato suo padre. A fine mattinata i protagonisti della vicenda si sono incontrati davanti alle forze dell'ordine.

Ci sarebbero stati gli estremi per una denuncia ma il padre della ragazza, valutando il periodo difficile dell'adolescenza, ha preferito non presentarla. Non solo: ha perdonato il ragazzo e gli ha offerto l'opportunità di andare nella sua officina dopo l'orario scolastico.