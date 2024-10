Il Coordinamento regionale dell’ANCI Giovani della Sardegna, riunito oggi, 27 gennaio, a Siamaggiore, si è confrontato sui temi che principalmente stanno impegnando i comuni della Sardegna, come in primo luogo gli atti intimidatori agli amministratori e le politiche finanziarie degli enti locali, programmando una serie di incontri territoriali anche a sostegno della candidatura della Sardegna e della città di Olbia ad ospitare l’Assemblea nazionale degli amministratori under 35 di tutta Italia il prossimo giugno.

La scelta di Olbia e della Sardegna vuole essere un segnale di incoraggiamento per l’impegno dei giovani, ma non solo, a mettersi a disposizione delle proprie comunità in una terra che vive di antiche tradizioni e si trova al centro del mediterraneo.

Il Coordinamento ha espresso anche la volontà di sostenere convintamente la candidatura di Nuoro come Capitale della cultura per il 2020.

“Con la candidatura di Olbia - ha dichiarato il coordinatore regionale Francesco Piludu - vogliamo proporre un territorio, l’intera Sardegna, che ha nei giovani amministratori il motore dello sviluppo delle comunità e che, soprattutto nell’interno, lottano contro lo spopolamento e le difficoltà economiche. Le nostre tradizioni, non è un caso che ci sia Nuoro come proposta per Capitale della Cultura, sono il biglietto di visita di un popolo che crede fortemente nella solidarietà come fonte di sviluppo e di crescita”.