Da domani il servizio drive-in tamponi dell'Ats si trasferisce dall'ospedale San Giovanni di Dio a via Canova, nel parcheggio del dormitorio. La Ats - Assl Olbia, in accordo con il Comune, ha deciso di spostare l'attività in uno spazio più ampio, così da migliorare il servizio e decongestionare l'accesso alla struttura sanitaria da via Borromini.

"L'obiettivo è quello di rendere più veloce e maggiormente accessibile il servizio, andando ad ottimizzare i tempi di esecuzione dei tamponi e, quindi, la possibilità di eseguirne un numero maggiore nell'arco della giornata", spiega l'Ats.

"Il servizio è rivolto ai casi sospetti che sono stati contatti dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Assl Olbia, ma prevede l'esecuzione dei tamponi anche per i soggetti positivi in sorveglianza sanitaria e in isolamento domiciliare che necessitano di test con tampone per la verifica della negatività virologica".