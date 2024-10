I carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nella prima serata di ieri hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel centro cittadino e alla verifica delle misure di contenimento della diffusione dei contagi Covid.

Durante il servizio, che ha visto l’impiego di 8 pattuglie delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, oltre ad una unità cinofila dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, sono stati arrestati due soggetti, ricercati poiché destinatari di ordini di carcerazione per il reato di sequestro di persona e violenza sessuale.

I due, P.S. e M.A., residenti ad Olbia, entrambi disoccupati e con precedenti penali, sono stati rintracciati e tratti in arresto in un alloggio e, dopo le operazioni di rito, trasferiti presso il carcere di Bancali, a Sassari, dove dovranno scontare rispettivamente una pena di quasi tre anni e una di cinque anni e otto mesi. Nel corso del servizio sono state inoltre controllate 45 persone e 5 esercizi pubblici del centro storico, senza tuttavia elevare alcuna sanzione per violazione delle misure anti-Covid.

Nel corso dell'ultima settimana i carabinieri di Olbia hanno segnalato alla competente autorità amministrativa complessivamente 14 persone, spesso sorprese fuori orario e senza giustificato motivo all’esterno delle rispettive abitazioni.