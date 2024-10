I carabinieri della Sezione operativa del Reparto territoriale di Olbia, dopo alcuni giorni di attività d’indagine accurate, hanno individuato l’autore di diversi scippi a coppie di giovani, turisti e donne messi a punto nell'ultimo periodo nel centro cittadino. Sono stati sei i furti denunciati ai militari nell’arco di dieci giorni. A seminare il terrore tra i quartieri sarebbe stato un 32enne pluripregiudicato olbiese, scovato dai militari dopo una lunga caccia.

Ad incastrarlo uno scooter rubato e le immagini degli impianti di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali. Il modo di operare era sempre lo stesso: puntare auto in sosta o incolonnate con finestrini aperti con all’interno il conducente, individuare la borsa poggiata sul sedile lato passeggero ed alla prima occasione, con una mossa repentina, portare via la refurtiva. Ma non solo, in una circostanza si sarebbe fatto affiancare anche da una giovane donna ozierese, anche lei pregiudicata e denunciata in concorso per furto.

Una volta avuta la certezza che fosse lui, i carabinieri, dopo diverse ore di osservazione, lo hanno sorpreso mentre era a bordo del motorino nei pressi della sua abitazione. Per l’uomo è scattato il fermo di polizia giudiziaria ed attualmente si trova ristretto presso il carcere di Bancali, a Sassari.