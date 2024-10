Da sabato non si hanno più notizie di Gavino Lacana, un pizzaiolo di 34 anni di Loiri Porto San Paolo. L'uomo era uscito di casa a bordo della sua Fiat Multipla blu, diretto a Olbia, per accompagnare due amici.

Da allora si sono perse le sue tracce: il suo cellulare risulta spento, anche la sua auto finora non è stata ritrovata. Inizialmente i genitori hanno pensato ad un allontanamento volontario di alcuni giorni, ma non vedendolo rientrare e non riuscendolo a rintracciare neanche al telefono, ieri sera si sono presentati nella stazione dei carabinieri di Loiri e hanno sporto denuncia di scomparsa.

Le operazioni di ricerca vanno avanti da giorni, per ora senza risultati.