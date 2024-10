Intensificate le ricerche da parte dei carabinieri nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Rosa Bechere, la 62enne di Olbia sparita lo scorso 25 novembre dal suo appartamento nelle case popolari di via Petta. Al giallo potrebbe essere ricollegato l'omicidio di Tony Cozzolino, il vicino di casa del compagno della donna, Davide Iannelli, finito a processo in Corte d'assise a Sassari per il delitto dell'amico-rivale.

Le ricerche dei militari si stanno concentrando principalmente nell'agro attorno alla città, e in particolare nel quartiere di San Vittore, vicino alla chiesa campestre. Impegnati diversi reparti speciali dell'Arma, tra cui lo squadrone dei Cacciatori di Sardegna e l'unità cinofilie per la ricerca di resti umani.

Un importante dispiegamento di uomini e mezzi, che lascia intuire che qualcosa nelle indagini si sia smosso. La certezza della procura è che Rosa Bechere sia stata vittima di rapina e omicidio, e che il suo corpo sia stato occultato. Fra gli indagati due amici della donna, Maria Giovanna Meloni e il compagno Giorgio Beccu.

L'ipotesi è che la coppia abbia sottratto a Rosa i pochi risparmi custoditi in casa e le carte di credito postali poi usate per prosciugare il suo conto, dove veniva accreditato il reddito di cittadinanza. I due si sono sempre detti innocenti.