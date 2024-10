I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, nella notte hanno arrestato F.C., 25enne di Olbia, per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.

L'uomo, alla guida della sua Lancia Y 10, non si è fermato all'alt di una pattuglia del radiomobile in via Imperia, ad Olbia, e' scappato con una veloce inversione di marcia. Per sottrarsi ai Carabinieri che lo hanno inseguito, si e' allontanato a forte velocità, speronando un cittadino del Bangladesh che percorreva la strada in bicicletta, ma nonostante ciò ha continuato la sua folle corsa con l'auto.

I carabinieri hanno prestato immediato soccorso al ferito e poco dopo hanno rintracciavano l'investitore, che nel frattempo si era rifugiato in casa sua, trovandolo in evidente stato di euforia alcolica e, sottoposto a controllo, risultava positivo anche a sostanze stupefacenti. Diversi i reati contestati al giovane operaio arrestato, a cui era già stata revocata la patente: guida in stato d'ebbrezza, omissione di soccorso, mancata osservanza obblighi verso ufficiali e agenti che svolgono servizio di polizia stradale per non essersi fermato all'alt dei carabinieri. Il ferito, un venditore ambulante di fiori, e' stato ricoverato in un ospedale cittadino, con diverse fratture ed escoriazioni, con prognosi di almeno 30 giorni. (Adnkronos)